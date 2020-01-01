Howl City (HWL) tokenomika
HowlCity is a metaverse game where users compete in racing motorbikes, make new friends and design their own world. Players will not only participate in a 3D Play-to-earn Motorcycle racing game, win the game, get rewards but also can join a Metaverse city, interact with other players and satisfy their creativity. The HowlCity game is currently playable on desktop browsers, website and next stage on mobile. HowlCity in phase 1 is basically a racing game. This will be a perfect choice for hobbyists who want to test thrills, rush on the track and compete with each other on every kilometer. When entering the world of HowlCity, the user will take on the status of a racer, try to compete with opponents, and receive valuable rewards, such as tokens, NFTs and points. With the development orientation to become a metaverse and multi-game game, HowlCity will also try to simulate the image of a real-life scene. In addition to racing, riders can also buy, sell, rent motorbikes, trade in-game real estate, interact with other racers and upgrade properties. HowlCity is only fueled by only one token used for the Ecosystem, Utility and even in the GamePlay, that is $HWL. Riders can earn $HWL through selling NFT or trading in the exchange in the nearest time. Token: $HWL Initial Market Cap: $281,250 Initial Total Supply: 11,250,000 HWL Total supply: 540,000,000 HWL
Howl City (HWL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Howl City (HWL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HWL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HWL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
