BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika HotKeySwap cena šodien ir 0.00238969 USD. Seko līdzi reāllaika HOTKEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOTKEY cenas tendenci MEXC.Reāllaika HotKeySwap cena šodien ir 0.00238969 USD. Seko līdzi reāllaika HOTKEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOTKEY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HOTKEY

HOTKEY Cenas informācija

Kas ir HOTKEY

HOTKEY Oficiālā tīmekļa vietne

HOTKEY Tokenomika

HOTKEY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

HotKeySwap logotips

HotKeySwap Cena (HOTKEY)

Nav sarakstā

1 HOTKEY uz USD reāllaika cena:

$0.00238969
$0.00238969$0.00238969
-8.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
HotKeySwap (HOTKEY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:05:07 (UTC+8)

HotKeySwap (HOTKEY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00224403
$ 0.00224403$ 0.00224403
24h zemākā
$ 0.00264676
$ 0.00264676$ 0.00264676
24h augstākā

$ 0.00224403
$ 0.00224403$ 0.00224403

$ 0.00264676
$ 0.00264676$ 0.00264676

$ 0.581112
$ 0.581112$ 0.581112

$ 0.00173695
$ 0.00173695$ 0.00173695

+0.80%

-8.34%

-21.96%

-21.96%

HotKeySwap (HOTKEY) reāllaika cena ir $0.00238969. Pēdējo 24 stundu laikā HOTKEY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00224403 līdz augstākajai $ 0.00264676, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HOTKEY visu laiku augstākā cena ir $ 0.581112, savukārt zemākā - $ 0.00173695.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HOTKEY ir mainījies par +0.80% pēdējā stundā, par -8.34% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.96% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

HotKeySwap (HOTKEY) tirgus informācija

$ 227.47K
$ 227.47K$ 227.47K

--
----

$ 227.47K
$ 227.47K$ 227.47K

95.00M
95.00M 95.00M

95,000,000.0
95,000,000.0 95,000,000.0

Pašreizējais HotKeySwap tirgus maksimums ir $ 227.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HOTKEY apjoms apgrozībā ir 95.00M ar kopējo apjomu 95000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 227.47K.

HotKeySwap (HOTKEY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas HotKeySwap uz USD bija $ -0.0002175987751089.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas HotKeySwap uz USD bija $ -0.0002209146.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas HotKeySwap uz USD bija $ -0.0002443902.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas HotKeySwap uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0002175987751089-8.34%
30 dienas$ -0.0002209146-9.24%
60 dienas$ -0.0002443902-10.22%
90 dienas$ 0--

Kas ir HotKeySwap (HOTKEY)?

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

HotKeySwap (HOTKEY) resurss

Oficiālā interneta vietne

HotKeySwap cenas prognoze (USD)

Kāda būs HotKeySwap (HOTKEY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu HotKeySwap (HOTKEY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa HotKeySwap prognozes.

Apskati HotKeySwap cenas prognozi!

HOTKEY uz vietējām valūtām

HotKeySwap (HOTKEY) tokenomika

HotKeySwap (HOTKEY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HOTKEY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par HotKeySwap (HOTKEY)

Kāda ir HotKeySwap (HOTKEY) vērtība šodien?
Reāllaika HOTKEY cena USD ir 0.00238969 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HOTKEY uz USD cena?
Pašreizējā HOTKEY uz USD cena ir $ 0.00238969. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir HotKeySwap tirgus maksimums?
HOTKEY tirgus maksimums ir $ 227.47K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HOTKEY apjoms apgrozībā?
HOTKEY apjoms apgrozībā ir 95.00M USD.
Kāda bija HOTKEY vēsturiski augstākā cena?
HOTKEY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.581112 USD apmērā.
Kāda bija HOTKEY vēsturiski zemākā cena?
HOTKEY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00173695 USD.
Kāds ir HOTKEY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HOTKEY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HOTKEY šogad kāps augstāk?
HOTKEY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HOTKEY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:05:07 (UTC+8)

HotKeySwap (HOTKEY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,377.89
$101,377.89$101,377.89

-1.74%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,284.58
$3,284.58$3,284.58

-6.34%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.69
$154.69$154.69

-4.20%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2003
$2.2003$2.2003

-3.58%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,377.89
$101,377.89$101,377.89

-1.74%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,284.58
$3,284.58$3,284.58

-6.34%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.69
$154.69$154.69

-4.20%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2003
$2.2003$2.2003

-3.58%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16184
$0.16184$0.16184

-1.27%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.29000
$0.29000$0.29000

+1,790.48%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5850
$2.5850$2.5850

+1,623.33%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000177
$0.000000000177$0.000000000177

+105.81%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000641
$0.0000641$0.0000641

+56.34%