HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomika
HotCocoa (HOTCOCOA) informācija
HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow!
Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.
HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HOTCOCOA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HOTCOCOA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HOTCOCOA tokenomiku, uzzini HOTCOCOA tokena reāllaika cenu!
HOTCOCOA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HOTCOCOA? Mūsu HOTCOCOA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.