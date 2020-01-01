Horny Jail (JAIL) tokenomika

Horny Jail (JAIL) tokenomika
The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery.

Horny Jail (JAIL) tokenomika un cenas analīze

Tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture.

$ 353.67K
$ 999.67M
$ 999.67M
$ 353.67K
$ 0.00424908
$ 0
$ 0.00033074
Horny Jail (JAIL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Horny Jail (JAIL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais JAIL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu JAIL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti JAIL tokenomiku, uzzini JAIL tokena reāllaika cenu!

