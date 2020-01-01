Horny Jail (JAIL) tokenomika
Horny Jail (JAIL) informācija
The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery.
Horny Jail (JAIL) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Horny Jail (JAIL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Horny Jail (JAIL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Horny Jail (JAIL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais JAIL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu JAIL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti JAIL tokenomiku, uzzini JAIL tokena reāllaika cenu!
JAIL cenas prognoze
JAIL cenas prognoze
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.