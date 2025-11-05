BiržaDEX+
Reāllaika HOODOG cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika HOODOG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOODOG cenas tendenci MEXC.Reāllaika HOODOG cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika HOODOG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOODOG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HOODOG

HOODOG Cenas informācija

Kas ir HOODOG

HOODOG Oficiālā tīmekļa vietne

HOODOG Tokenomika

HOODOG Cenas prognoze

HOODOG logotips

HOODOG Cena (HOODOG)

Nav sarakstā

1 HOODOG uz USD reāllaika cena:

--
----
-9.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
HOODOG (HOODOG) Tiešsaistes cenu diagramma
HOODOG (HOODOG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

-9.46%

-21.01%

-21.01%

HOODOG (HOODOG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā HOODOG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HOODOG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HOODOG ir mainījies par +0.60% pēdējā stundā, par -9.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

HOODOG (HOODOG) tirgus informācija

$ 42.64K
$ 42.64K$ 42.64K

--
----

$ 42.64K
$ 42.64K$ 42.64K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Pašreizējais HOODOG tirgus maksimums ir $ 42.64K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HOODOG apjoms apgrozībā ir 1,000.00T ar kopējo apjomu 1.0e+15. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 42.64K.

HOODOG (HOODOG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas HOODOG uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas HOODOG uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas HOODOG uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas HOODOG uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.46%
30 dienas$ 0-26.59%
60 dienas$ 0-30.33%
90 dienas$ 0--

Kas ir HOODOG (HOODOG)?

HOODOG is the latest meme coin to hit the Ethereum blockchain, bringing a fresh, playful twist to the crypto world. Inspired by the iconic "dog in the hood" meme, HOODOG blends fun and community-driven innovation with a mission to support its companion, DOGWIF. Designed as an Ethereum-based counterpart to the popular WIF token, HOODOG harnesses the power of memes while offering a platform for its community to grow and thrive.

By leveraging the vast potential of Ethereum, HOODOG is more than just a meme—it’s a movement that embodies the spirit of collaboration and the cultural impact of meme-driven currencies. With the backing of a supportive and passionate community, HOODOG aims to carve out its own niche within the ever-evolving world of decentralized finance (DeFi). It welcomes all the dog meme lovers on crypto.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

HOODOG (HOODOG) resurss

Oficiālā interneta vietne

HOODOG cenas prognoze (USD)

Kāda būs HOODOG (HOODOG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu HOODOG (HOODOG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa HOODOG prognozes.

Apskati HOODOG cenas prognozi!

HOODOG uz vietējām valūtām

HOODOG (HOODOG) tokenomika

HOODOG (HOODOG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HOODOG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par HOODOG (HOODOG)

Kāda ir HOODOG (HOODOG) vērtība šodien?
Reāllaika HOODOG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HOODOG uz USD cena?
Pašreizējā HOODOG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir HOODOG tirgus maksimums?
HOODOG tirgus maksimums ir $ 42.64K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HOODOG apjoms apgrozībā?
HOODOG apjoms apgrozībā ir 1,000.00T USD.
Kāda bija HOODOG vēsturiski augstākā cena?
HOODOG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija HOODOG vēsturiski zemākā cena?
HOODOG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir HOODOG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HOODOG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HOODOG šogad kāps augstāk?
HOODOG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HOODOG cenas prognozi dziļākai analīzei.
HOODOG (HOODOG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

