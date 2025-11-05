BiržaDEX+
Reāllaika Honeywell xStock cena šodien ir 196.85 USD. Seko līdzi reāllaika HONX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HONX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HONX

HONX Cenas informācija

Kas ir HONX

HONX Tehniskais dokuments

HONX Oficiālā tīmekļa vietne

HONX Tokenomika

HONX Cenas prognoze

Honeywell xStock logotips

Honeywell xStock Cena (HONX)

Nav sarakstā

1 HONX uz USD reāllaika cena:

$196.85
-0.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Honeywell xStock (HONX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:04:46 (UTC+8)

Honeywell xStock (HONX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 194.7
24h zemākā
$ 199.09
24h augstākā

$ 194.7
$ 199.09
$ 271.63
$ 194.7
+0.25%

-0.46%

-8.13%

-8.13%

Honeywell xStock (HONX) reāllaika cena ir $196.85. Pēdējo 24 stundu laikā HONX tika tirgots robežās no zemākās $ 194.7 līdz augstākajai $ 199.09, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HONX visu laiku augstākā cena ir $ 271.63, savukārt zemākā - $ 194.7.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HONX ir mainījies par +0.25% pēdējā stundā, par -0.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Honeywell xStock (HONX) tirgus informācija

$ 208.87K
--
$ 7.54M
1.06K
38,329.10574714359
Pašreizējais Honeywell xStock tirgus maksimums ir $ 208.87K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HONX apjoms apgrozībā ir 1.06K ar kopējo apjomu 38329.10574714359. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.54M.

Honeywell xStock (HONX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Honeywell xStock uz USD bija $ -0.9288484051495.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Honeywell xStock uz USD bija $ -11.6832640350.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Honeywell xStock uz USD bija $ -16.1629204300.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Honeywell xStock uz USD bija $ -22.52536590249977.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.9288484051495-0.46%
30 dienas$ -11.6832640350-5.93%
60 dienas$ -16.1629204300-8.21%
90 dienas$ -22.52536590249977-10.26%

Kas ir Honeywell xStock (HONX)?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Honeywell xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Honeywell xStock (HONX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Honeywell xStock (HONX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Honeywell xStock prognozes.

Apskati Honeywell xStock cenas prognozi!

HONX uz vietējām valūtām

Honeywell xStock (HONX) tokenomika

Honeywell xStock (HONX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HONX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Honeywell xStock (HONX)

Kāda ir Honeywell xStock (HONX) vērtība šodien?
Reāllaika HONX cena USD ir 196.85 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HONX uz USD cena?
Pašreizējā HONX uz USD cena ir $ 196.85. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Honeywell xStock tirgus maksimums?
HONX tirgus maksimums ir $ 208.87K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HONX apjoms apgrozībā?
HONX apjoms apgrozībā ir 1.06K USD.
Kāda bija HONX vēsturiski augstākā cena?
HONX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 271.63 USD apmērā.
Kāda bija HONX vēsturiski zemākā cena?
HONX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 194.7 USD.
Kāds ir HONX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HONX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HONX šogad kāps augstāk?
HONX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HONX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:04:46 (UTC+8)

Honeywell xStock (HONX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

