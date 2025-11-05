BiržaDEX+
Reāllaika HoneyFun AI cena šodien ir 0.00010897 USD. Seko līdzi reāllaika AIBERA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIBERA cenas tendenci MEXC.Reāllaika HoneyFun AI cena šodien ir 0.00010897 USD. Seko līdzi reāllaika AIBERA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIBERA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AIBERA

AIBERA Cenas informācija

Kas ir AIBERA

AIBERA Tehniskais dokuments

AIBERA Oficiālā tīmekļa vietne

AIBERA Tokenomika

AIBERA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

HoneyFun AI logotips

HoneyFun AI Cena (AIBERA)

Nav sarakstā

1 AIBERA uz USD reāllaika cena:

$0.00010897
$0.00010897$0.00010897
0.00%1D
mexc
USD
HoneyFun AI (AIBERA) Tiešsaistes cenu diagramma
HoneyFun AI (AIBERA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03630752
$ 0.03630752$ 0.03630752

$ 0.00010733
$ 0.00010733$ 0.00010733

--

--

0.00%

0.00%

HoneyFun AI (AIBERA) reāllaika cena ir $0.00010897. Pēdējo 24 stundu laikā AIBERA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AIBERA visu laiku augstākā cena ir $ 0.03630752, savukārt zemākā - $ 0.00010733.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AIBERA ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

HoneyFun AI (AIBERA) tirgus informācija

$ 5.01K
$ 5.01K$ 5.01K

--
----

$ 10.90K
$ 10.90K$ 10.90K

46.02M
46.02M 46.02M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais HoneyFun AI tirgus maksimums ir $ 5.01K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AIBERA apjoms apgrozībā ir 46.02M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.90K.

HoneyFun AI (AIBERA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas HoneyFun AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas HoneyFun AI uz USD bija $ -0.0000435374.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas HoneyFun AI uz USD bija $ -0.0000988047.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas HoneyFun AI uz USD bija $ -0.0010595313589821877.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0000435374-39.95%
60 dienas$ -0.0000988047-90.67%
90 dienas$ -0.0010595313589821877-90.67%

Kas ir HoneyFun AI (AIBERA)?

ChatGPT powiedział: HoneyFun AI is an infrastructure-first project that integrates AI agents into the Berachain blockchain ecosystem, with a strong focus on DeFi, gaming, and entertainment. It enables users to collaboratively create, launch, and co-own AI entities and memecoins through a custom NFT-based bonding curve mechanism, designed to ensure fair distribution and eliminate insider advantages. By combining advanced AI capabilities with blockchain technology, HoneyFun AI promotes transparent tokenomics, accessible creation tools, and sustainable community-driven innovation. The platform’s co-ownership model supports long-term engagement, while its bonding curve ensures price discovery and liquidity without reliance on external funding or venture capital.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

HoneyFun AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs HoneyFun AI (AIBERA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu HoneyFun AI (AIBERA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa HoneyFun AI prognozes.

Apskati HoneyFun AI cenas prognozi!

AIBERA uz vietējām valūtām

HoneyFun AI (AIBERA) tokenomika

HoneyFun AI (AIBERA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AIBERA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par HoneyFun AI (AIBERA)

Kāda ir HoneyFun AI (AIBERA) vērtība šodien?
Reāllaika AIBERA cena USD ir 0.00010897 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AIBERA uz USD cena?
Pašreizējā AIBERA uz USD cena ir $ 0.00010897. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir HoneyFun AI tirgus maksimums?
AIBERA tirgus maksimums ir $ 5.01K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AIBERA apjoms apgrozībā?
AIBERA apjoms apgrozībā ir 46.02M USD.
Kāda bija AIBERA vēsturiski augstākā cena?
AIBERA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03630752 USD apmērā.
Kāda bija AIBERA vēsturiski zemākā cena?
AIBERA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00010733 USD.
Kāds ir AIBERA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AIBERA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AIBERA šogad kāps augstāk?
AIBERA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AIBERA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

