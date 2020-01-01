Honey Is Money (HIM) tokenomika
Honey Is Money (HIM) informācija
Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.
Honey Is Money (HIM) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Honey Is Money (HIM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Honey Is Money (HIM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Honey Is Money (HIM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HIM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HIM tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HIM tokenomiku, uzzini HIM tokena reāllaika cenu!
HIM cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HIM? Mūsu HIM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.