Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility.
Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit.
Holy Liquid (HL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Holy Liquid (HL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HL tokenomiku, uzzini HL tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.