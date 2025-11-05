BiržaDEX+
Papildinformācija par HOLY

HOLY Cenas informācija

Kas ir HOLY

HOLY Oficiālā tīmekļa vietne

HOLY Tokenomika

HOLY Cenas prognoze

Holy Coin Cena (HOLY)

1 HOLY uz USD reāllaika cena:

$0.00064128
$0.00064128
-16.80%1D
Holy Coin (HOLY) Tiešsaistes cenu diagramma
Holy Coin (HOLY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00061603
$ 0.00061603
24h zemākā
$ 0.00080927
$ 0.00080927
24h augstākā

$ 0.00061603
$ 0.00061603

$ 0.00080927
$ 0.00080927

$ 0.01553962
$ 0.01553962

$ 0.00004415
$ 0.00004415

+4.10%

-16.83%

-23.86%

-23.86%

Holy Coin (HOLY) reāllaika cena ir $0.00064128. Pēdējo 24 stundu laikā HOLY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00061603 līdz augstākajai $ 0.00080927, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HOLY visu laiku augstākā cena ir $ 0.01553962, savukārt zemākā - $ 0.00004415.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HOLY ir mainījies par +4.10% pēdējā stundā, par -16.83% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Holy Coin (HOLY) tirgus informācija

$ 641.25K
$ 641.25K

--
--

$ 641.25K
$ 641.25K

999.95M
999.95M

999,949,457.136057
999,949,457.136057

Pašreizējais Holy Coin tirgus maksimums ir $ 641.25K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HOLY apjoms apgrozībā ir 999.95M ar kopējo apjomu 999949457.136057. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 641.25K.

Holy Coin (HOLY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Holy Coin uz USD bija $ -0.000129814119283681.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Holy Coin uz USD bija $ -0.0005055584.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Holy Coin uz USD bija $ +0.0043674195.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Holy Coin uz USD bija $ +0.0005491256216799552.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000129814119283681-16.83%
30 dienas$ -0.0005055584-78.83%
60 dienas$ +0.0043674195+681.05%
90 dienas$ +0.0005491256216799552+595.88%

Kas ir Holy Coin (HOLY)?

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟

CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Holy Coin (HOLY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Holy Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Holy Coin (HOLY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Holy Coin (HOLY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Holy Coin prognozes.

Apskati Holy Coin cenas prognozi!

HOLY uz vietējām valūtām

Holy Coin (HOLY) tokenomika

Holy Coin (HOLY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HOLY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Holy Coin (HOLY)

Kāda ir Holy Coin (HOLY) vērtība šodien?
Reāllaika HOLY cena USD ir 0.00064128 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HOLY uz USD cena?
Pašreizējā HOLY uz USD cena ir $ 0.00064128. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Holy Coin tirgus maksimums?
HOLY tirgus maksimums ir $ 641.25K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HOLY apjoms apgrozībā?
HOLY apjoms apgrozībā ir 999.95M USD.
Kāda bija HOLY vēsturiski augstākā cena?
HOLY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01553962 USD apmērā.
Kāda bija HOLY vēsturiski zemākā cena?
HOLY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00004415 USD.
Kāds ir HOLY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HOLY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HOLY šogad kāps augstāk?
HOLY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HOLY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Holy Coin (HOLY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

