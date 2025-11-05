BiržaDEX+
Reāllaika HoldME Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika HOLDME uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOLDME cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HOLDME

HOLDME Cenas informācija

Kas ir HOLDME

HOLDME Tehniskais dokuments

HOLDME Oficiālā tīmekļa vietne

HOLDME Tokenomika

HOLDME Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

HoldME Token logotips

HoldME Token Cena (HOLDME)

Nav sarakstā

1 HOLDME uz USD reāllaika cena:

$0.00012919
+1.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
HoldME Token (HOLDME) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:04:32 (UTC+8)

HoldME Token (HOLDME) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

+1.31%

-8.82%

-8.82%

HoldME Token (HOLDME) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā HOLDME tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HOLDME visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HOLDME ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +1.31% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.82% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

HoldME Token (HOLDME) tirgus informācija

$ 129.19K
--
$ 129.19K
1.00B
1,000,000,000.0
Pašreizējais HoldME Token tirgus maksimums ir $ 129.19K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HOLDME apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 129.19K.

HoldME Token (HOLDME) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas HoldME Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas HoldME Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas HoldME Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas HoldME Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+1.31%
30 dienas$ 0-27.52%
60 dienas$ 0-42.61%
90 dienas$ 0--

Kas ir HoldME Token (HOLDME)?

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility.

No Promises. Just Action.

HoldME’s core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we’ve established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum.

Why the Burn Matters – It’s a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it’s a self-sustaining ecosystem.

Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible.

We don’t stake. We don’t redistribute. We don’t inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible.

The result isn’t speculation. It’s accountability.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

HoldME Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs HoldME Token (HOLDME) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu HoldME Token (HOLDME) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa HoldME Token prognozes.

Apskati HoldME Token cenas prognozi!

HOLDME uz vietējām valūtām

HoldME Token (HOLDME) tokenomika

HoldME Token (HOLDME) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HOLDME tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par HoldME Token (HOLDME)

Kāda ir HoldME Token (HOLDME) vērtība šodien?
Reāllaika HOLDME cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HOLDME uz USD cena?
Pašreizējā HOLDME uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir HoldME Token tirgus maksimums?
HOLDME tirgus maksimums ir $ 129.19K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HOLDME apjoms apgrozībā?
HOLDME apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija HOLDME vēsturiski augstākā cena?
HOLDME sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija HOLDME vēsturiski zemākā cena?
HOLDME sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir HOLDME tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HOLDME tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HOLDME šogad kāps augstāk?
HOLDME cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HOLDME cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:04:32 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

