Reāllaika Hold Sloth cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ZZZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZZZ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ZZZ

ZZZ Cenas informācija

Kas ir ZZZ

ZZZ Oficiālā tīmekļa vietne

ZZZ Tokenomika

ZZZ Cenas prognoze

Hold Sloth logotips

Hold Sloth Cena (ZZZ)

Nav sarakstā

1 ZZZ uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
USD
Hold Sloth (ZZZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:05:51 (UTC+8)

Hold Sloth (ZZZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.95%

+1.95%

Hold Sloth (ZZZ) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ZZZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZZZ visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZZZ ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +1.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hold Sloth (ZZZ) tirgus informācija

$ 8.69K
$ 8.69K$ 8.69K

--
----

$ 9.72K
$ 9.72K$ 9.72K

843.15M
843.15M 843.15M

943,505,142.7532988
943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

Pašreizējais Hold Sloth tirgus maksimums ir $ 8.69K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ZZZ apjoms apgrozībā ir 843.15M ar kopējo apjomu 943505142.7532988. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.72K.

Hold Sloth (ZZZ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hold Sloth uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hold Sloth uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hold Sloth uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hold Sloth uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-17.04%
60 dienas$ 0+4.75%
90 dienas$ 0--

Kas ir Hold Sloth (ZZZ)?

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hold Sloth (ZZZ) resurss

Oficiālā interneta vietne

Hold Sloth cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hold Sloth (ZZZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hold Sloth (ZZZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hold Sloth prognozes.

Apskati Hold Sloth cenas prognozi!

ZZZ uz vietējām valūtām

Hold Sloth (ZZZ) tokenomika

Hold Sloth (ZZZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZZZ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hold Sloth (ZZZ)

Kāda ir Hold Sloth (ZZZ) vērtība šodien?
Reāllaika ZZZ cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZZZ uz USD cena?
Pašreizējā ZZZ uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hold Sloth tirgus maksimums?
ZZZ tirgus maksimums ir $ 8.69K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZZZ apjoms apgrozībā?
ZZZ apjoms apgrozībā ir 843.15M USD.
Kāda bija ZZZ vēsturiski augstākā cena?
ZZZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija ZZZ vēsturiski zemākā cena?
ZZZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ZZZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZZZ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ZZZ šogad kāps augstāk?
ZZZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZZZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:05:51 (UTC+8)

Hold Sloth (ZZZ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

