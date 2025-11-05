BiržaDEX+
Reāllaika HODLess Coin cena šodien ir 0.00000697 USD. Seko līdzi reāllaika HODLESS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HODLESS cenas tendenci MEXC.Reāllaika HODLess Coin cena šodien ir 0.00000697 USD. Seko līdzi reāllaika HODLESS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HODLESS cenas tendenci MEXC.

Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:05:44 (UTC+8)

HODLess Coin (HODLESS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00013084
$ 0.00013084$ 0.00013084

$ 0.00000685
$ 0.00000685$ 0.00000685

--

--

-13.72%

-13.72%

HODLess Coin (HODLESS) reāllaika cena ir $0.00000697. Pēdējo 24 stundu laikā HODLESS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HODLESS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00013084, savukārt zemākā - $ 0.00000685.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HODLESS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -13.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

HODLess Coin (HODLESS) tirgus informācija

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

--
----

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

998.58M
998.58M 998.58M

998,576,836.348718
998,576,836.348718 998,576,836.348718

Pašreizējais HODLess Coin tirgus maksimums ir $ 6.96K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HODLESS apjoms apgrozībā ir 998.58M ar kopējo apjomu 998576836.348718. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.96K.

HODLess Coin (HODLESS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas HODLess Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas HODLess Coin uz USD bija $ -0.0000015282.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas HODLess Coin uz USD bija $ -0.0000028365.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas HODLess Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0000015282-21.92%
60 dienas$ -0.0000028365-40.69%
90 dienas$ 0--

Kas ir HODLess Coin (HODLESS)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

HODLess Coin (HODLESS) resurss

Oficiālā interneta vietne

HODLess Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs HODLess Coin (HODLESS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu HODLess Coin (HODLESS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa HODLess Coin prognozes.

Apskati HODLess Coin cenas prognozi!

HODLESS uz vietējām valūtām

HODLess Coin (HODLESS) tokenomika

HODLess Coin (HODLESS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HODLESS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par HODLess Coin (HODLESS)

Kāda ir HODLess Coin (HODLESS) vērtība šodien?
Reāllaika HODLESS cena USD ir 0.00000697 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HODLESS uz USD cena?
Pašreizējā HODLESS uz USD cena ir $ 0.00000697. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir HODLess Coin tirgus maksimums?
HODLESS tirgus maksimums ir $ 6.96K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HODLESS apjoms apgrozībā?
HODLESS apjoms apgrozībā ir 998.58M USD.
Kāda bija HODLESS vēsturiski augstākā cena?
HODLESS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00013084 USD apmērā.
Kāda bija HODLESS vēsturiski zemākā cena?
HODLESS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000685 USD.
Kāds ir HODLESS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HODLESS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HODLESS šogad kāps augstāk?
HODLESS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HODLESS cenas prognozi dziļākai analīzei.
HODLess Coin (HODLESS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

