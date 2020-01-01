Hl Gato (HLGATO) tokenomika
Hl Gato (HLGATO) informācija
$HLGATO – Your Gateway to Real Alpha
Holding 1.5 million $HLGATO tokens in your wallet gives you full access to our exclusive Discord community - a hub of talented and experienced people sharing high-quality alpha daily.
Inside, you'll find:
- Daily 10x+ calls shared by us and our members,
- Powerful trading tools like new token alerts from LL & HPump, Dex Paid Monitor, and more,
- Alpha Zone with deep dives into upcoming and current coins & NFTs,
- Frequent giveaways,
- A chill space where you can learn, connect, and enjoy being part of the community,
Whether you're a seasoned degen or a rising trader, $HLGATO gives you the edge.
Hl Gato (HLGATO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Hl Gato (HLGATO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Hl Gato (HLGATO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Hl Gato (HLGATO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HLGATO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HLGATO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HLGATO tokenomiku, uzzini HLGATO tokena reāllaika cenu!
