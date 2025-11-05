BiržaDEX+
Reāllaika Hive Dollar cena šodien ir 0.997899 USD. Seko līdzi reāllaika HBD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HBD cenas tendenci MEXC.

Hive Dollar logotips

Hive Dollar Cena (HBD)

Nav sarakstā

1 HBD uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Hive Dollar (HBD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:35:52 (UTC+8)

Hive Dollar (HBD) Cenas informācija (USD)

Hive Dollar (HBD) reāllaika cena ir $0.997899. Pēdējo 24 stundu laikā HBD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.899775 līdz augstākajai $ 1.008, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HBD visu laiku augstākā cena ir $ 3.97, savukārt zemākā - $ 0.424305.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HBD ir mainījies par +0.64% pēdējā stundā, par +4.99% pēdējo 24 stundu laikā un par +5.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hive Dollar (HBD) tirgus informācija

Pašreizējais Hive Dollar tirgus maksimums ir $ 34.10M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HBD apjoms apgrozībā ir 34.76M ar kopējo apjomu 34755155.112. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 34.10M.

Hive Dollar (HBD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hive Dollar uz USD bija $ +0.04745817.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hive Dollar uz USD bija $ +0.0368942220.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hive Dollar uz USD bija $ +0.0029815226.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hive Dollar uz USD bija $ +0.0022633953479844.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.04745817+4.99%
30 dienas$ +0.0368942220+3.70%
60 dienas$ +0.0029815226+0.30%
90 dienas$ +0.0022633953479844+0.23%

Kas ir Hive Dollar (HBD)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hive Dollar (HBD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Hive Dollar cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hive Dollar (HBD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hive Dollar (HBD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hive Dollar prognozes.

Apskati Hive Dollar cenas prognozi!

HBD uz vietējām valūtām

Hive Dollar (HBD) tokenomika

Hive Dollar (HBD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HBD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hive Dollar (HBD)

Kāda ir Hive Dollar (HBD) vērtība šodien?
Reāllaika HBD cena USD ir 0.997899 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HBD uz USD cena?
Pašreizējā HBD uz USD cena ir $ 0.997899. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hive Dollar tirgus maksimums?
HBD tirgus maksimums ir $ 34.10M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HBD apjoms apgrozībā?
HBD apjoms apgrozībā ir 34.76M USD.
Kāda bija HBD vēsturiski augstākā cena?
HBD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 3.97 USD apmērā.
Kāda bija HBD vēsturiski zemākā cena?
HBD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.424305 USD.
Kāds ir HBD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HBD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HBD šogad kāps augstāk?
HBD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HBD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:35:52 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

