History of Pepe (HOPE) tokenomika

History of Pepe (HOPE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par History of Pepe (HOPE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

History of Pepe (HOPE) informācija

Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://historyofpepe.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://historyofpepe.xyz/

History of Pepe (HOPE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos History of Pepe (HOPE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00683677
$ 0.00683677$ 0.00683677
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00137776
$ 0.00137776$ 0.00137776

History of Pepe (HOPE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

History of Pepe (HOPE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HOPE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HOPE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HOPE tokenomiku, uzzini HOPE tokena reāllaika cenu!

HOPE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HOPE? Mūsu HOPE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.