Hippo (HIP) tokenomika
Hippo (HIP) informācija
Hippo (HIP) is a thorough decentralized community experiment initiated by the Cycan community. Our vision is to build a Decentralized Autonomous Organization（DAO） driven entirely by the community.
HIPPO is a lottery ticket and every day there is a chance to receive airdrops of various tokens in the Cycan ecosystem.
HIPPO is the governance token of the Cycan community and step-by-step, we will strive to achieve a true DAO by pure community governance.
HIPPO is a decentralized NFT market and will be burned for transaction fees.
HIPPO is a token distribution platform and according to the community’s preferences, suitable projects will be selected for airdrops or we can initiate an IDO in the community.
All rights of Hippo belong to the community and the future is determined by the community instead of a single person or organization, Hippo is filled with Possibilities.
Cycan Network is a decentralized cross-chain digital asset management platform, and will be complete infrastructures for DeFi and NFT. All the projects based on Cycan Network will be airdropped to HIPPO holders. ELP will be the first airdropped token.
Hippo (HIP) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Hippo (HIP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Hippo (HIP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Hippo (HIP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HIP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HIP tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HIP tokenomiku, uzzini HIP tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.