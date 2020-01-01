Hipo Staked TON (HTON) tokenomika
Hipo Staked TON (HTON) informācija
hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem.
Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards.
hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens:
Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets.
Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets.
Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest.
By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.
Hipo Staked TON (HTON) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Hipo Staked TON (HTON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Hipo Staked TON (HTON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Hipo Staked TON (HTON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HTON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HTON tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HTON tokenomiku, uzzini HTON tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.