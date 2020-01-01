Hipo Governance Token (HPO) tokenomika

Hipo Governance Token (HPO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hipo Governance Token (HPO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Hipo Governance Token (HPO) informācija

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return.

These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards.

We're submitting to list our governance token now, HPO.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hipo.finance/

Hipo Governance Token (HPO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hipo Governance Token (HPO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.00M
$ 6.00M
Kopējais apjoms:
$ 996.92M
$ 996.92M
Apjoms apgrozībā:
$ 796.92M
$ 796.92M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.51M
$ 7.51M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04170969
$ 0.04170969
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00471671
$ 0.00471671
Pašreizējā cena:
$ 0.00753431
$ 0.00753431

Hipo Governance Token (HPO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hipo Governance Token (HPO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HPO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HPO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HPO tokenomiku, uzzini HPO tokena reāllaika cenu!

HPO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HPO? Mūsu HPO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

