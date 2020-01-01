Hinagi (HINAGI) tokenomika
Hinagi (HINAGI) informācija
Hinagi so tired of being poor. Hinagi tired and depressed. Hinagi does not know what to do and feels lost. Hinagi was eating watermelon. Hinagi see a book about trading. Hinagi interested and starts looking into it. Hinagi read book about trading. Hinagi is interested as it shows how to make money. Hinagi knows money is freedom. Hinagi joins crypto trading company. Hinagi is working hard on his computer. Hinagi best in company. Hinagi is announced best trader in company. Hinagi only gets basic salary. Hinagi not yet rich. Hinagi does not need human to earn money with trading. Hinagi starts trading crypto himself. Hinagi makes his first 100X in crypto making him milionaire. Hinagi so happy and thankful for this. Hinagi now rich and does not know what to do with it. Hinagi enters his existential crisis. Hinagi goes and does everything. Hinagi even changes his coat color and adapts a new style.
Hinagi (HINAGI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Hinagi (HINAGI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Hinagi (HINAGI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Hinagi (HINAGI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HINAGI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HINAGI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HINAGI tokenomiku, uzzini HINAGI tokena reāllaika cenu!
HINAGI cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HINAGI? Mūsu HINAGI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.