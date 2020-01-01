Hibernates (HIBER) tokenomika

Hibernates (HIBER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hibernates (HIBER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Hibernates (HIBER) informācija

AI Infrastructure Layer for Developers

Elevate your platform using our robust AI infrastructure, featuring the finest custom Large Language Models (LLMs) and engines. Designed to empower developers, businesses, and innovators, our AI infrastructure layer is built to deliver unparalleled performance, scalability, and flexibility. Whether you're building next-generation applications, automating complex workflows, or enhancing user experiences, our infrastructure provides the tools and capabilities to bring your vision to life.

Cutting-Edge Technology Our AI infrastructure is powered by state-of-the-art LLMs and engines, meticulously crafted by a team of world-class engineers with expertise from leading organizations like Google, TikTok, Amazon, and UNLV. This ensures that our models are not only highly accurate and efficient but also optimized for real-world applications. From natural language processing (NLP) to computer vision and beyond, our infrastructure supports a wide range of AI use cases, enabling developers to push the boundaries of innovation.

Customizable LLMs for Every Need We understand that every project is unique, which is why our AI infrastructure offers fully customizable LLMs. Whether you need a model fine-tuned for specific industries, languages, or tasks, our platform provides the flexibility to adapt and scale according to your requirements. Developers can easily integrate these models into their applications via APIs, SDKs, or direct deployment, ensuring seamless compatibility with existing systems.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.hibernates.world

Hibernates (HIBER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hibernates (HIBER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 86.46K
$ 86.46K$ 86.46K
Kopējais apjoms:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 86.46K
$ 86.46K$ 86.46K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01204488
$ 0.01204488$ 0.01204488
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Hibernates (HIBER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hibernates (HIBER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HIBER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HIBER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HIBER tokenomiku, uzzini HIBER tokena reāllaika cenu!

HIBER cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HIBER? Mūsu HIBER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

