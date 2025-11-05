BiržaDEX+
Reāllaika Hexly cena šodien ir 0.0001061 USD. Seko līdzi reāllaika $HEX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $HEX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Hexly cena šodien ir 0.0001061 USD. Seko līdzi reāllaika $HEX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $HEX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par $HEX

$HEX Cenas informācija

Kas ir $HEX

$HEX Oficiālā tīmekļa vietne

$HEX Tokenomika

$HEX Cenas prognoze

Hexly logotips

Hexly Cena ($HEX)

1 $HEX uz USD reāllaika cena:

$0.0001061
$0.0001061$0.0001061
0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Hexly ($HEX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:05:37 (UTC+8)

Hexly ($HEX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00383109
$ 0.00383109$ 0.00383109

$ 0.0000884
$ 0.0000884$ 0.0000884

--

--

0.00%

0.00%

Hexly ($HEX) reāllaika cena ir $0.0001061. Pēdējo 24 stundu laikā $HEX tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. $HEX visu laiku augstākā cena ir $ 0.00383109, savukārt zemākā - $ 0.0000884.

Īstermiņa veiktspējas ziņā $HEX ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hexly ($HEX) tirgus informācija

$ 10.61K
$ 10.61K$ 10.61K

--
----

$ 10.61K
$ 10.61K$ 10.61K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Hexly tirgus maksimums ir $ 10.61K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. $HEX apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.61K.

Hexly ($HEX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hexly uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hexly uz USD bija $ +0.0000034669.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hexly uz USD bija $ +0.0000060677.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hexly uz USD bija $ -0.0017718968874150078.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ +0.0000034669+3.27%
60 dienas$ +0.0000060677+5.72%
90 dienas$ -0.0017718968874150078-94.35%

Kas ir Hexly ($HEX)?

Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam.

The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance.

Hexly’s utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth.

Hexly is more than a security tool—it’s a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hexly ($HEX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Hexly cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hexly ($HEX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hexly ($HEX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hexly prognozes.

Apskati Hexly cenas prognozi!

$HEX uz vietējām valūtām

Hexly ($HEX) tokenomika

Hexly ($HEX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par $HEX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hexly ($HEX)

Kāda ir Hexly ($HEX) vērtība šodien?
Reāllaika $HEX cena USD ir 0.0001061 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā $HEX uz USD cena?
Pašreizējā $HEX uz USD cena ir $ 0.0001061. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hexly tirgus maksimums?
$HEX tirgus maksimums ir $ 10.61K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir $HEX apjoms apgrozībā?
$HEX apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija $HEX vēsturiski augstākā cena?
$HEX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00383109 USD apmērā.
Kāda bija $HEX vēsturiski zemākā cena?
$HEX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0000884 USD.
Kāds ir $HEX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu $HEX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai $HEX šogad kāps augstāk?
$HEX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati $HEX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:05:37 (UTC+8)

Hexly ($HEX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

