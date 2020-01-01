Hex Trust USD (USDX) tokenomika

Hex Trust USD (USDX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hex Trust USD (USDX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hex Trust USD (USDX) informācija

USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains.

Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions.

What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet.

What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve.

What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.htdigitalassets.com/

Hex Trust USD (USDX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hex Trust USD (USDX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 35.69M
$ 35.69M$ 35.69M
Kopējais apjoms:
$ 35.69M
$ 35.69M$ 35.69M
Apjoms apgrozībā:
$ 35.69M
$ 35.69M$ 35.69M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 35.69M
$ 35.69M$ 35.69M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.34
$ 1.34$ 1.34
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.53504
$ 0.53504$ 0.53504
Pašreizējā cena:
$ 0.999942
$ 0.999942$ 0.999942

Hex Trust USD (USDX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hex Trust USD (USDX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais USDX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu USDX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti USDX tokenomiku, uzzini USDX tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.