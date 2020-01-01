Hermy The Stallion (HERMY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hermy The Stallion (HERMY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Hermy The Stallion (HERMY) informācija

Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hermyonsol.xyz/

Hermy The Stallion (HERMY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hermy The Stallion (HERMY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 9.24K
$ 9.24K
$ 9.24K$ 9.24K
Kopējais apjoms:
$ 959.21M
$ 959.21M$ 959.21M
Apjoms apgrozībā:
$ 959.21M
$ 959.21M$ 959.21M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 9.24K
$ 9.24K
$ 9.24K$ 9.24K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02758415
$ 0.02758415$ 0.02758415
Visu laiku zemākā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Hermy The Stallion (HERMY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hermy The Stallion (HERMY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HERMY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HERMY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HERMY tokenomiku, uzzini HERMY tokena reāllaika cenu!

HERMY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HERMY? Mūsu HERMY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.