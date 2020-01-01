Hermetica USDh (USDH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hermetica USDh (USDH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hermetica USDh (USDH) informācija

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s.

USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system.

The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh.

Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hermetica.fi/

Hermetica USDh (USDH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hermetica USDh (USDH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.67M
$ 6.67M
Kopējais apjoms:
$ 6.67M
$ 6.67M
Apjoms apgrozībā:
$ 6.67M
$ 6.67M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.67M
$ 6.67M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.005
$ 1.005
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.99679
$ 0.99679
Pašreizējā cena:
$ 1.0
$ 1.0

Hermetica USDh (USDH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hermetica USDh (USDH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais USDH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu USDH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti USDH tokenomiku, uzzini USDH tokena reāllaika cenu!

USDH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas USDH? Mūsu USDH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.