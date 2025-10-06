Hermes AI Investment Fund Cena (HERMES)
Hermes AI Investment Fund (HERMES) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā HERMES tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HERMES visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā HERMES ir mainījies par -0.21% pēdējā stundā, par -1.76% pēdējo 24 stundu laikā un par +11.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Hermes AI Investment Fund tirgus maksimums ir $ 73.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HERMES apjoms apgrozībā ir 896.13B ar kopējo apjomu 1000000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 81.63K.
Šodien cenas izmaiņas Hermes AI Investment Fund uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hermes AI Investment Fund uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hermes AI Investment Fund uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hermes AI Investment Fund uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-1.76%
|30 dienas
|$ 0
|-12.04%
|60 dienas
|$ 0
|-26.38%
|90 dienas
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|10-05 21:29:00
|Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
