Reāllaika Hermes AI Investment Fund cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika HERMES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HERMES cenas tendenci MEXC.Reāllaika Hermes AI Investment Fund cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika HERMES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HERMES cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HERMES

HERMES Cenas informācija

HERMES Oficiālā tīmekļa vietne

HERMES Tokenomika

HERMES Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Hermes AI Investment Fund logotips

Hermes AI Investment Fund Cena (HERMES)

Nav sarakstā

1 HERMES uz USD reāllaika cena:

--
----
-1.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:28:15 (UTC+8)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-1.76%

+11.06%

+11.06%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā HERMES tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HERMES visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HERMES ir mainījies par -0.21% pēdējā stundā, par -1.76% pēdējo 24 stundu laikā un par +11.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) tirgus informācija

$ 73.15K
$ 73.15K$ 73.15K

--
----

$ 81.63K
$ 81.63K$ 81.63K

896.13B
896.13B 896.13B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Pašreizējais Hermes AI Investment Fund tirgus maksimums ir $ 73.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HERMES apjoms apgrozībā ir 896.13B ar kopējo apjomu 1000000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 81.63K.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hermes AI Investment Fund uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hermes AI Investment Fund uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hermes AI Investment Fund uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hermes AI Investment Fund uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.76%
30 dienas$ 0-12.04%
60 dienas$ 0-26.38%
90 dienas$ 0--

Kas ir Hermes AI Investment Fund (HERMES)?

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hermes AI Investment Fund (HERMES) resurss

Oficiālā interneta vietne

Hermes AI Investment Fund cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hermes AI Investment Fund (HERMES) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hermes AI Investment Fund (HERMES) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hermes AI Investment Fund prognozes.

Apskati Hermes AI Investment Fund cenas prognozi!

HERMES uz vietējām valūtām

Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomika

Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HERMES tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Kāda ir Hermes AI Investment Fund (HERMES) vērtība šodien?
Reāllaika HERMES cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HERMES uz USD cena?
Pašreizējā HERMES uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hermes AI Investment Fund tirgus maksimums?
HERMES tirgus maksimums ir $ 73.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HERMES apjoms apgrozībā?
HERMES apjoms apgrozībā ir 896.13B USD.
Kāda bija HERMES vēsturiski augstākā cena?
HERMES sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija HERMES vēsturiski zemākā cena?
HERMES sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir HERMES tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HERMES tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HERMES šogad kāps augstāk?
HERMES cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HERMES cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:28:15 (UTC+8)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.