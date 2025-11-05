BiržaDEX+
Reāllaika HERMES cena šodien ir 0.02799235 USD. Seko līdzi reāllaika HERMES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HERMES cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HERMES

HERMES Cenas informācija

Kas ir HERMES

HERMES Oficiālā tīmekļa vietne

HERMES Tokenomika

HERMES Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

HERMES logotips

HERMES Cena (HERMES)

Nav sarakstā

1 HERMES uz USD reāllaika cena:

$0.02806975
-9.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
HERMES (HERMES) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:03:42 (UTC+8)

HERMES (HERMES) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02524868
24h zemākā
$ 0.03172295
24h augstākā

$ 0.02524868
$ 0.03172295
$ 0.18065
$ 0.01960026
+3.13%

-9.42%

-11.24%

-11.24%

HERMES (HERMES) reāllaika cena ir $0.02799235. Pēdējo 24 stundu laikā HERMES tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02524868 līdz augstākajai $ 0.03172295, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HERMES visu laiku augstākā cena ir $ 0.18065, savukārt zemākā - $ 0.01960026.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HERMES ir mainījies par +3.13% pēdējā stundā, par -9.42% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

HERMES (HERMES) tirgus informācija

$ 538.33K
--
$ 538.33K
19.23M
19,231,371.54556538
Pašreizējais HERMES tirgus maksimums ir $ 538.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HERMES apjoms apgrozībā ir 19.23M ar kopējo apjomu 19231371.54556538. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 538.33K.

HERMES (HERMES) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas HERMES uz USD bija $ -0.00291442638935878.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas HERMES uz USD bija $ -0.0109978863.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas HERMES uz USD bija $ -0.0214532166.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas HERMES uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00291442638935878-9.42%
30 dienas$ -0.0109978863-39.28%
60 dienas$ -0.0214532166-76.63%
90 dienas$ 0--

Kas ir HERMES (HERMES)?

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

HERMES (HERMES) resurss

Oficiālā interneta vietne

HERMES cenas prognoze (USD)

Kāda būs HERMES (HERMES) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu HERMES (HERMES) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa HERMES prognozes.

Apskati HERMES cenas prognozi!

HERMES uz vietējām valūtām

HERMES (HERMES) tokenomika

HERMES (HERMES) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HERMES tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par HERMES (HERMES)

Kāda ir HERMES (HERMES) vērtība šodien?
Reāllaika HERMES cena USD ir 0.02799235 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HERMES uz USD cena?
Pašreizējā HERMES uz USD cena ir $ 0.02799235. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir HERMES tirgus maksimums?
HERMES tirgus maksimums ir $ 538.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HERMES apjoms apgrozībā?
HERMES apjoms apgrozībā ir 19.23M USD.
Kāda bija HERMES vēsturiski augstākā cena?
HERMES sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.18065 USD apmērā.
Kāda bija HERMES vēsturiski zemākā cena?
HERMES sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01960026 USD.
Kāds ir HERMES tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HERMES tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HERMES šogad kāps augstāk?
HERMES cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HERMES cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:03:42 (UTC+8)

HERMES (HERMES) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

