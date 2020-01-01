Hempy (HEMPY) tokenomika

Hempy (HEMPY) informācija

Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.hempy.science/

Hempy (HEMPY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hempy (HEMPY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 328.37K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 581.72M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 564.47K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00459128
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00056447
Hempy (HEMPY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hempy (HEMPY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HEMPY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HEMPY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HEMPY tokenomiku, uzzini HEMPY tokena reāllaika cenu!

