Reāllaika Hemi Bitcoin cena šodien ir 100,540 USD. Seko līdzi reāllaika HEMIBTC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HEMIBTC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HEMIBTC

HEMIBTC Cenas informācija

Kas ir HEMIBTC

HEMIBTC Tokenomika

HEMIBTC Cenas prognoze

Hemi Bitcoin Cena (HEMIBTC)

1 HEMIBTC uz USD reāllaika cena:

$100,539
$100,539$100,539
-5.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:35:46 (UTC+8)

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 99,145
$ 99,145$ 99,145
24h zemākā
$ 107,378
$ 107,378$ 107,378
24h augstākā

$ 99,145
$ 99,145$ 99,145

$ 107,378
$ 107,378$ 107,378

$ 125,574
$ 125,574$ 125,574

$ 99,145
$ 99,145$ 99,145

+0.04%

-5.69%

-10.57%

-10.57%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) reāllaika cena ir $100,540. Pēdējo 24 stundu laikā HEMIBTC tika tirgots robežās no zemākās $ 99,145 līdz augstākajai $ 107,378, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HEMIBTC visu laiku augstākā cena ir $ 125,574, savukārt zemākā - $ 99,145.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HEMIBTC ir mainījies par +0.04% pēdējā stundā, par -5.69% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) tirgus informācija

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

--
----

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

32.26
32.26 32.26

32.263114
32.263114 32.263114

Pašreizējais Hemi Bitcoin tirgus maksimums ir $ 3.26M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HEMIBTC apjoms apgrozībā ir 32.26 ar kopējo apjomu 32.263114. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.26M.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hemi Bitcoin uz USD bija $ -6,070.4099334826.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hemi Bitcoin uz USD bija $ -18,141.2767360000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hemi Bitcoin uz USD bija $ -8,766.8668120000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hemi Bitcoin uz USD bija $ -15,302.58114408741.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -6,070.4099334826-5.69%
30 dienas$ -18,141.2767360000-18.04%
60 dienas$ -8,766.8668120000-8.71%
90 dienas$ -15,302.58114408741-13.20%

Kas ir Hemi Bitcoin (HEMIBTC)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hemi Bitcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hemi Bitcoin (HEMIBTC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hemi Bitcoin (HEMIBTC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hemi Bitcoin prognozes.

Apskati Hemi Bitcoin cenas prognozi!

HEMIBTC uz vietējām valūtām

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) tokenomika

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HEMIBTC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Kāda ir Hemi Bitcoin (HEMIBTC) vērtība šodien?
Reāllaika HEMIBTC cena USD ir 100,540 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HEMIBTC uz USD cena?
Pašreizējā HEMIBTC uz USD cena ir $ 100,540. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hemi Bitcoin tirgus maksimums?
HEMIBTC tirgus maksimums ir $ 3.26M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HEMIBTC apjoms apgrozībā?
HEMIBTC apjoms apgrozībā ir 32.26 USD.
Kāda bija HEMIBTC vēsturiski augstākā cena?
HEMIBTC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 125,574 USD apmērā.
Kāda bija HEMIBTC vēsturiski zemākā cena?
HEMIBTC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 99,145 USD.
Kāds ir HEMIBTC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HEMIBTC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HEMIBTC šogad kāps augstāk?
HEMIBTC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HEMIBTC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:35:46 (UTC+8)

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

