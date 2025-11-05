BiržaDEX+
Reāllaika HELP ME BEAT CANCER cena šodien ir 0.00003382 USD. Seko līdzi reāllaika CANCER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CANCER cenas tendenci MEXC.Reāllaika HELP ME BEAT CANCER cena šodien ir 0.00003382 USD. Seko līdzi reāllaika CANCER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CANCER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CANCER

CANCER Cenas informācija

Kas ir CANCER

CANCER Tokenomika

CANCER Cenas prognoze

HELP ME BEAT CANCER logotips

HELP ME BEAT CANCER Cena (CANCER)

Nav sarakstā

1 CANCER uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.70%1D
mexc
USD
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:03:35 (UTC+8)

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00003077
$ 0.00003077$ 0.00003077
24h zemākā
$ 0.00004173
$ 0.00004173$ 0.00004173
24h augstākā

$ 0.00003077
$ 0.00003077$ 0.00003077

$ 0.00004173
$ 0.00004173$ 0.00004173

$ 0.00896552
$ 0.00896552$ 0.00896552

$ 0.00003077
$ 0.00003077$ 0.00003077

-0.24%

-10.98%

-48.61%

-48.61%

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) reāllaika cena ir $0.00003382. Pēdējo 24 stundu laikā CANCER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00003077 līdz augstākajai $ 0.00004173, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CANCER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00896552, savukārt zemākā - $ 0.00003077.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CANCER ir mainījies par -0.24% pēdējā stundā, par -10.98% pēdējo 24 stundu laikā un par -48.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) tirgus informācija

$ 33.77K
$ 33.77K$ 33.77K

--
----

$ 33.77K
$ 33.77K$ 33.77K

999.60M
999.60M 999.60M

999,600,981.889781
999,600,981.889781 999,600,981.889781

Pašreizējais HELP ME BEAT CANCER tirgus maksimums ir $ 33.77K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CANCER apjoms apgrozībā ir 999.60M ar kopējo apjomu 999600981.889781. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 33.77K.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas HELP ME BEAT CANCER uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas HELP ME BEAT CANCER uz USD bija $ -0.0000228738.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas HELP ME BEAT CANCER uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas HELP ME BEAT CANCER uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.98%
30 dienas$ -0.0000228738-67.63%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir HELP ME BEAT CANCER (CANCER)?

Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄

Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈

Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

HELP ME BEAT CANCER cenas prognoze (USD)

Kāda būs HELP ME BEAT CANCER (CANCER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu HELP ME BEAT CANCER (CANCER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa HELP ME BEAT CANCER prognozes.

Apskati HELP ME BEAT CANCER cenas prognozi!

CANCER uz vietējām valūtām

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) tokenomika

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CANCER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Kāda ir HELP ME BEAT CANCER (CANCER) vērtība šodien?
Reāllaika CANCER cena USD ir 0.00003382 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CANCER uz USD cena?
Pašreizējā CANCER uz USD cena ir $ 0.00003382. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir HELP ME BEAT CANCER tirgus maksimums?
CANCER tirgus maksimums ir $ 33.77K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CANCER apjoms apgrozībā?
CANCER apjoms apgrozībā ir 999.60M USD.
Kāda bija CANCER vēsturiski augstākā cena?
CANCER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00896552 USD apmērā.
Kāda bija CANCER vēsturiski zemākā cena?
CANCER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00003077 USD.
Kāds ir CANCER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CANCER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CANCER šogad kāps augstāk?
CANCER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CANCER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

