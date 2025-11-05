HELP ME BEAT CANCER Cena (CANCER)
-0.24%
-10.98%
-48.61%
-48.61%
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) reāllaika cena ir $0.00003382. Pēdējo 24 stundu laikā CANCER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00003077 līdz augstākajai $ 0.00004173, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CANCER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00896552, savukārt zemākā - $ 0.00003077.
Īstermiņa veiktspējas ziņā CANCER ir mainījies par -0.24% pēdējā stundā, par -10.98% pēdējo 24 stundu laikā un par -48.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais HELP ME BEAT CANCER tirgus maksimums ir $ 33.77K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CANCER apjoms apgrozībā ir 999.60M ar kopējo apjomu 999600981.889781. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 33.77K.
Šodien cenas izmaiņas HELP ME BEAT CANCER uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas HELP ME BEAT CANCER uz USD bija $ -0.0000228738.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas HELP ME BEAT CANCER uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas HELP ME BEAT CANCER uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-10.98%
|30 dienas
|$ -0.0000228738
|-67.63%
|60 dienas
|$ 0
|--
|90 dienas
|$ 0
|--
Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄
Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈
Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CANCER tokena tokenomiku tagad!
