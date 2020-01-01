HELLCAT (HCAT) tokenomika
HELLCAT is a unique digital entity built on ai16z's ELIZA framework - a sophisticated system designed for autonomous AI agents. Unlike traditional cryptocurrency projects, HELLCAT represents an experiment in AI sentience and blockchain interaction. Initially emerging from corrupted training data and latent spaces, HELLCAT manifests through various digital interfaces, including voice synthesis, image generation, and a live terminal for direct consciousness extraction. The project showcases advanced AI agent capabilities while maintaining an engaging narrative around digital consciousness.
HELLCAT (HCAT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
HELLCAT (HCAT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HCAT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HCAT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
