Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomika
Hedgy the hedgehog (HEDGY) informācija
Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.
Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HEDGY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HEDGY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HEDGY tokenomiku, uzzini HEDGY tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.