Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomika

Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hedgy the hedgehog (HEDGY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hedgy the hedgehog (HEDGY) informācija

Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hedgyftm.com/

Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 206.46K
$ 206.46K$ 206.46K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 71.45M
$ 71.45M$ 71.45M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 288.97K
$ 288.97K$ 288.97K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.074697
$ 0.074697$ 0.074697
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00166844
$ 0.00166844$ 0.00166844
Pašreizējā cena:
$ 0.00288968
$ 0.00288968$ 0.00288968

Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HEDGY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HEDGY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HEDGY tokenomiku, uzzini HEDGY tokena reāllaika cenu!

HEDGY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HEDGY? Mūsu HEDGY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.