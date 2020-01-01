HedgewaterDAO ($HWTR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par HedgewaterDAO ($HWTR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
HedgewaterDAO ($HWTR) informācija

Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem.

We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets.

We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.hedgewater.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://gitbook.hedgewater.xyz/

HedgewaterDAO ($HWTR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos HedgewaterDAO ($HWTR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 69.55K
$ 69.55K
Kopējais apjoms:
$ 111.60M
$ 111.60M
Apjoms apgrozībā:
$ 107.20M
$ 107.20M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 72.41K
$ 72.41K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.08057
$ 0.08057
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00064881
$ 0.00064881

HedgewaterDAO ($HWTR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

HedgewaterDAO ($HWTR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $HWTR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $HWTR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $HWTR tokenomiku, uzzini $HWTR tokena reāllaika cenu!

$HWTR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $HWTR? Mūsu $HWTR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.