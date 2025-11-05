BiržaDEX+
mexc
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:03:20 (UTC+8)

HEDGE (HEDGE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā HEDGE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HEDGE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HEDGE ir mainījies par +0.71% pēdējā stundā, par -0.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

HEDGE (HEDGE) tirgus informācija

$ 335.72K
$ 335.72K$ 335.72K

--
----

$ 335.72K
$ 335.72K$ 335.72K

999.98M
999.98M 999.98M

999,984,245.8355052
999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

Pašreizējais HEDGE tirgus maksimums ir $ 335.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HEDGE apjoms apgrozībā ir 999.98M ar kopējo apjomu 999984245.8355052. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 335.72K.

HEDGE (HEDGE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas HEDGE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas HEDGE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas HEDGE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas HEDGE uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.68%
30 dienas$ 0+46.90%
60 dienas$ 0+135.86%
90 dienas$ 0--

Kas ir HEDGE (HEDGE)?

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

HEDGE (HEDGE) resurss

Oficiālā interneta vietne

HEDGE cenas prognoze (USD)

Kāda būs HEDGE (HEDGE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu HEDGE (HEDGE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa HEDGE prognozes.

Apskati HEDGE cenas prognozi!

HEDGE uz vietējām valūtām

HEDGE (HEDGE) tokenomika

HEDGE (HEDGE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HEDGE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par HEDGE (HEDGE)

Kāda ir HEDGE (HEDGE) vērtība šodien?
Reāllaika HEDGE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HEDGE uz USD cena?
Pašreizējā HEDGE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir HEDGE tirgus maksimums?
HEDGE tirgus maksimums ir $ 335.72K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HEDGE apjoms apgrozībā?
HEDGE apjoms apgrozībā ir 999.98M USD.
Kāda bija HEDGE vēsturiski augstākā cena?
HEDGE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija HEDGE vēsturiski zemākā cena?
HEDGE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir HEDGE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HEDGE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HEDGE šogad kāps augstāk?
HEDGE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HEDGE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:03:20 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

