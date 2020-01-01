Heavenland HTO (HTO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Heavenland HTO (HTO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Heavenland HTO (HTO) informācija

Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets.

HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success.

Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://heavenland.io/

Heavenland HTO (HTO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Heavenland HTO (HTO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 28.60K
Kopējais apjoms:
$ 500.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 54.65M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 261.65K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.400765
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00052331
Heavenland HTO (HTO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Heavenland HTO (HTO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HTO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HTO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HTO tokenomiku, uzzini HTO tokena reāllaika cenu!

HTO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HTO? Mūsu HTO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.