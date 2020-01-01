hBARK (HBARK) tokenomika
The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify.
By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology.
At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem.
hBARK (HBARK) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos hBARK (HBARK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
hBARK (HBARK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
hBARK (HBARK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HBARK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HBARK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HBARK tokenomiku, uzzini HBARK tokena reāllaika cenu!
