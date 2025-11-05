BiržaDEX+
Reāllaika Haystack cena šodien ir 0.02792936 USD. Seko līdzi reāllaika HAY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HAY cenas tendenci MEXC.

Haystack logotips

Haystack Cena (HAY)

Nav sarakstā

1 HAY uz USD reāllaika cena:

$0.02792936
$0.02792936
+0.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Haystack (HAY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:03:12 (UTC+8)

Haystack (HAY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02705072
$ 0.02705072$ 0.02705072
24h zemākā
$ 0.02909229
$ 0.02909229$ 0.02909229
24h augstākā

$ 0.02705072
$ 0.02705072$ 0.02705072

$ 0.02909229
$ 0.02909229$ 0.02909229

$ 0.056328
$ 0.056328$ 0.056328

$ 0.02587991
$ 0.02587991$ 0.02587991

-0.26%

+0.70%

-21.41%

-21.41%

Haystack (HAY) reāllaika cena ir $0.02792936. Pēdējo 24 stundu laikā HAY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02705072 līdz augstākajai $ 0.02909229, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HAY visu laiku augstākā cena ir $ 0.056328, savukārt zemākā - $ 0.02587991.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HAY ir mainījies par -0.26% pēdējā stundā, par +0.70% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Haystack (HAY) tirgus informācija

$ 764.95K
$ 764.95K$ 764.95K

--
----

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

27.38M
27.38M 27.38M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Haystack tirgus maksimums ir $ 764.95K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HAY apjoms apgrozībā ir 27.38M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.79M.

Haystack (HAY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Haystack uz USD bija $ +0.00019389.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Haystack uz USD bija $ -0.0080848459.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Haystack uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Haystack uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00019389+0.70%
30 dienas$ -0.0080848459-28.94%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Haystack (HAY)?

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody.

Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Haystack cenas prognoze (USD)

Kāda būs Haystack (HAY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Haystack (HAY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Haystack prognozes.

Apskati Haystack cenas prognozi!

HAY uz vietējām valūtām

Haystack (HAY) tokenomika

Haystack (HAY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HAY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Haystack (HAY)

Kāda ir Haystack (HAY) vērtība šodien?
Reāllaika HAY cena USD ir 0.02792936 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HAY uz USD cena?
Pašreizējā HAY uz USD cena ir $ 0.02792936. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Haystack tirgus maksimums?
HAY tirgus maksimums ir $ 764.95K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HAY apjoms apgrozībā?
HAY apjoms apgrozībā ir 27.38M USD.
Kāda bija HAY vēsturiski augstākā cena?
HAY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.056328 USD apmērā.
Kāda bija HAY vēsturiski zemākā cena?
HAY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02587991 USD.
Kāds ir HAY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HAY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HAY šogad kāps augstāk?
HAY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HAY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:03:12 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

