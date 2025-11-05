BiržaDEX+
Reāllaika Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC cena šodien ir 100,622 USD. Seko līdzi reāllaika HCBBTC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HCBBTC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HCBBTC

HCBBTC Cenas informācija

Kas ir HCBBTC

HCBBTC Oficiālā tīmekļa vietne

HCBBTC Tokenomika

HCBBTC Cenas prognoze

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC logotips

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Cena (HCBBTC)

Nav sarakstā

1 HCBBTC uz USD reāllaika cena:

$100,622
$100,622$100,622
-5.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:05:01 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 100,622
$ 100,622$ 100,622
24h zemākā
$ 105,994
$ 105,994$ 105,994
24h augstākā

$ 100,622
$ 100,622$ 100,622

$ 105,994
$ 105,994$ 105,994

$ 128,529
$ 128,529$ 128,529

$ 81,202
$ 81,202$ 81,202

--

-5.06%

-9.27%

-9.27%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) reāllaika cena ir $100,622. Pēdējo 24 stundu laikā HCBBTC tika tirgots robežās no zemākās $ 100,622 līdz augstākajai $ 105,994, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HCBBTC visu laiku augstākā cena ir $ 128,529, savukārt zemākā - $ 81,202.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HCBBTC ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -5.06% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) tirgus informācija

$ 6.91K
$ 6.91K$ 6.91K

--
----

$ 6.91K
$ 6.91K$ 6.91K

0.07
0.07 0.07

0.06871572
0.06871572 0.06871572

Pašreizējais Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC tirgus maksimums ir $ 6.91K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HCBBTC apjoms apgrozībā ir 0.07 ar kopējo apjomu 0.06871572. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.91K.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC uz USD bija $ -5,371.6549359586.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC uz USD bija $ -18,238.9047152000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC uz USD bija $ -9,961.4069426000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC uz USD bija $ -14,287.53506042092.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -5,371.6549359586-5.06%
30 dienas$ -18,238.9047152000-18.12%
60 dienas$ -9,961.4069426000-9.89%
90 dienas$ -14,287.53506042092-12.43%

Kas ir Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)?

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC cenas prognoze (USD)

Kāda būs Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC prognozes.

Apskati Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC cenas prognozi!

HCBBTC uz vietējām valūtām

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) tokenomika

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HCBBTC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Kāda ir Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) vērtība šodien?
Reāllaika HCBBTC cena USD ir 100,622 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HCBBTC uz USD cena?
Pašreizējā HCBBTC uz USD cena ir $ 100,622. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC tirgus maksimums?
HCBBTC tirgus maksimums ir $ 6.91K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HCBBTC apjoms apgrozībā?
HCBBTC apjoms apgrozībā ir 0.07 USD.
Kāda bija HCBBTC vēsturiski augstākā cena?
HCBBTC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 128,529 USD apmērā.
Kāda bija HCBBTC vēsturiski zemākā cena?
HCBBTC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 81,202 USD.
Kāds ir HCBBTC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HCBBTC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HCBBTC šogad kāps augstāk?
HCBBTC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HCBBTC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:05:01 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

