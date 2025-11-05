BiržaDEX+
Hat logotips

Hat Cena (HAT)

Nav sarakstā

1 HAT uz USD reāllaika cena:

-7.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Hat (HAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:03:05 (UTC+8)

Hat (HAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+1.20%

-7.23%

-31.76%

-31.76%

Hat (HAT) reāllaika cena ir $0.0026808. Pēdējo 24 stundu laikā HAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0025463 līdz augstākajai $ 0.00293196, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HAT visu laiku augstākā cena ir $ 0.0469251, savukārt zemākā - $ 0.00192629.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HAT ir mainījies par +1.20% pēdējā stundā, par -7.23% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.76% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hat (HAT) tirgus informācija

--
Pašreizējais Hat tirgus maksimums ir $ 38.66K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HAT apjoms apgrozībā ir 14.42M ar kopējo apjomu 61955726.73853378. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 166.09K.

Hat (HAT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hat uz USD bija $ -0.000208927581479913.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hat uz USD bija $ -0.0011912011.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hat uz USD bija $ -0.0011601676.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hat uz USD bija $ -0.001975929602874187.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000208927581479913-7.23%
30 dienas$ -0.0011912011-44.43%
60 dienas$ -0.0011601676-43.27%
90 dienas$ -0.001975929602874187-42.43%

Kas ir Hat (HAT)?

Hats.Finance is a decentralized protocol for hosting non-custodial Bug Bounties and Audit Competitions. Hats Finance offers Web3 native security solutions that align in all respects with the DeFi ethos. By leveraging the power of DeSec, blockchain technology, and community-driven security practices. Our solutions are designed to enhance protocols’ security, foster community involvement, and streamline the development lifecycle of Web3 projects.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hat cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hat (HAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hat (HAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hat prognozes.

Apskati Hat cenas prognozi!

HAT uz vietējām valūtām

Hat (HAT) tokenomika

Hat (HAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HAT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hat (HAT)

Kāda ir Hat (HAT) vērtība šodien?
Reāllaika HAT cena USD ir 0.0026808 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HAT uz USD cena?
Pašreizējā HAT uz USD cena ir $ 0.0026808. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hat tirgus maksimums?
HAT tirgus maksimums ir $ 38.66K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HAT apjoms apgrozībā?
HAT apjoms apgrozībā ir 14.42M USD.
Kāda bija HAT vēsturiski augstākā cena?
HAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0469251 USD apmērā.
Kāda bija HAT vēsturiski zemākā cena?
HAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00192629 USD.
Kāds ir HAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HAT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HAT šogad kāps augstāk?
HAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:03:05 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

