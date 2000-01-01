harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomika
Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life.
harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MILLENNIAL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MILLENNIAL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.