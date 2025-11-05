BiržaDEX+
Reāllaika Harmonix kHYPE cena šodien ir 38.78 USD. Seko līdzi reāllaika HAKHYPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HAKHYPE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HAKHYPE

HAKHYPE Cenas informācija

Kas ir HAKHYPE

HAKHYPE Oficiālā tīmekļa vietne

HAKHYPE Tokenomika

HAKHYPE Cenas prognoze

Harmonix kHYPE logotips

Harmonix kHYPE Cena (HAKHYPE)

Nav sarakstā

1 HAKHYPE uz USD reāllaika cena:

$38.78
$38.78$38.78
-3.30%1D
mexc
USD
Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Tiešsaistes cenu diagramma
Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 35.88
$ 35.88$ 35.88
24h zemākā
$ 40.84
$ 40.84$ 40.84
24h augstākā

$ 35.88
$ 35.88$ 35.88

$ 40.84
$ 40.84$ 40.84

$ 59.64
$ 59.64$ 59.64

$ 29.77
$ 29.77$ 29.77

+5.79%

-3.35%

-18.51%

-18.51%

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) reāllaika cena ir $38.78. Pēdējo 24 stundu laikā HAKHYPE tika tirgots robežās no zemākās $ 35.88 līdz augstākajai $ 40.84, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HAKHYPE visu laiku augstākā cena ir $ 59.64, savukārt zemākā - $ 29.77.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HAKHYPE ir mainījies par +5.79% pēdējā stundā, par -3.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) tirgus informācija

$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M

--
----

$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M

154.57K
154.57K 154.57K

154,568.5857382746
154,568.5857382746 154,568.5857382746

Pašreizējais Harmonix kHYPE tirgus maksimums ir $ 5.99M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HAKHYPE apjoms apgrozībā ir 154.57K ar kopējo apjomu 154568.5857382746. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.99M.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Harmonix kHYPE uz USD bija $ -1.34477768512366.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Harmonix kHYPE uz USD bija $ -7.5573339380.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Harmonix kHYPE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Harmonix kHYPE uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.34477768512366-3.35%
30 dienas$ -7.5573339380-19.48%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Harmonix kHYPE (HAKHYPE)?

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Harmonix kHYPE cenas prognoze (USD)

Kāda būs Harmonix kHYPE (HAKHYPE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Harmonix kHYPE (HAKHYPE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Harmonix kHYPE prognozes.

Apskati Harmonix kHYPE cenas prognozi!

HAKHYPE uz vietējām valūtām

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) tokenomika

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HAKHYPE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Kāda ir Harmonix kHYPE (HAKHYPE) vērtība šodien?
Reāllaika HAKHYPE cena USD ir 38.78 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HAKHYPE uz USD cena?
Pašreizējā HAKHYPE uz USD cena ir $ 38.78. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Harmonix kHYPE tirgus maksimums?
HAKHYPE tirgus maksimums ir $ 5.99M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HAKHYPE apjoms apgrozībā?
HAKHYPE apjoms apgrozībā ir 154.57K USD.
Kāda bija HAKHYPE vēsturiski augstākā cena?
HAKHYPE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 59.64 USD apmērā.
Kāda bija HAKHYPE vēsturiski zemākā cena?
HAKHYPE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 29.77 USD.
Kāds ir HAKHYPE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HAKHYPE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HAKHYPE šogad kāps augstāk?
HAKHYPE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HAKHYPE cenas prognozi dziļākai analīzei.
