Hara (HART) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hara (HART), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hara (HART) informācija

Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food.

Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://haratoken.io/index.html
Tehniskais dokuments:
http://haratoken.io/download/whitepaper

Hara (HART) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hara (HART) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.78M
$ 2.78M
Kopējais apjoms:
$ 1.20B
$ 1.20B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.20B
$ 1.20B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.78M
$ 2.78M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03292409
$ 0.03292409
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00231892
$ 0.00231892

Hara (HART) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hara (HART) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HART tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HART tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HART tokenomiku, uzzini HART tokena reāllaika cenu!

HART cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HART? Mūsu HART cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

