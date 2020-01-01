HAMMY (HAMMY) tokenomika
HAMMY is a cute hamster-themed memecoin built on the TRON blockchain, spearheaded by a dedicated CTO community. This project combines the charm of its hamster mascot with the innovative spirit of a technologically driven team, creating a unique and engaging experience for users.
As a memecoin, HAMMY stands out with its playful and approachable branding, making it accessible to a broad audience. The project is driven by a strong community ethos, with the CTO team at the helm, ensuring that the technical foundation of HAMMY is robust and reliable. The TRON blockchain provides the ideal platform for HAMMY, offering fast transactions and scalability, which are crucial for the project’s growth and user engagement.
The HAMMY community plays a central role in the project’s development, contributing ideas, feedback, and creative content such as Profile Picture (PFP) NFTs and promotional materials. These efforts help to strengthen the bond among community members and promote the HAMMY brand within the broader crypto space.
HAMMY’s roadmap includes plans for listings on major cryptocurrency exchanges and expanding its ecosystem through integrations with other decentralized applications on TRON. The CTO community is committed to delivering a project that not only delights users with its cute and fun concept but also provides a secure and scalable platform for transactions and interactions.
In summary, HAMMY is more than just a memecoin; it’s a community-driven project centered around a lovable hamster mascot. With the support of a dedicated CTO team and the strengths of the TRON blockchain, HAMMY is poised to make a significant impact in the memecoin space, bringing together technology and fun in a unique and engaging way.
HAMMY (HAMMY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos HAMMY (HAMMY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
HAMMY (HAMMY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
HAMMY (HAMMY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HAMMY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HAMMY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HAMMY tokenomiku, uzzini HAMMY tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.