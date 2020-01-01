HAMMY (HAMMY) tokenomika

HAMMY (HAMMY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par HAMMY (HAMMY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

HAMMY (HAMMY) informācija

HAMMY is a cute hamster-themed memecoin built on the TRON blockchain, spearheaded by a dedicated CTO community. This project combines the charm of its hamster mascot with the innovative spirit of a technologically driven team, creating a unique and engaging experience for users.

As a memecoin, HAMMY stands out with its playful and approachable branding, making it accessible to a broad audience. The project is driven by a strong community ethos, with the CTO team at the helm, ensuring that the technical foundation of HAMMY is robust and reliable. The TRON blockchain provides the ideal platform for HAMMY, offering fast transactions and scalability, which are crucial for the project’s growth and user engagement.

The HAMMY community plays a central role in the project’s development, contributing ideas, feedback, and creative content such as Profile Picture (PFP) NFTs and promotional materials. These efforts help to strengthen the bond among community members and promote the HAMMY brand within the broader crypto space.

HAMMY’s roadmap includes plans for listings on major cryptocurrency exchanges and expanding its ecosystem through integrations with other decentralized applications on TRON. The CTO community is committed to delivering a project that not only delights users with its cute and fun concept but also provides a secure and scalable platform for transactions and interactions.

In summary, HAMMY is more than just a memecoin; it’s a community-driven project centered around a lovable hamster mascot. With the support of a dedicated CTO team and the strengths of the TRON blockchain, HAMMY is poised to make a significant impact in the memecoin space, bringing together technology and fun in a unique and engaging way.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hammycto.com/

HAMMY (HAMMY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos HAMMY (HAMMY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.48K
$ 22.48K$ 22.48K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 22.48K
$ 22.48K$ 22.48K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

HAMMY (HAMMY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

HAMMY (HAMMY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HAMMY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HAMMY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HAMMY tokenomiku, uzzini HAMMY tokena reāllaika cenu!

HAMMY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HAMMY? Mūsu HAMMY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.