Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) informācija

For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity

This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns.

✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships.

✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception.

✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns.

✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential.

✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://securitize.io/primary-market/hl-scope

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.27M
$ 9.27M
Kopējais apjoms:
$ 7.71K
$ 7.71K
Apjoms apgrozībā:
$ 7.71K
$ 7.71K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.27M
$ 9.27M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1,203.82
$ 1,203.82
Visu laiku zemākā cena:
$ 1,152.33
$ 1,152.33
Pašreizējā cena:
$ 1,202.78
$ 1,202.78

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HLSCOPE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HLSCOPE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HLSCOPE tokenomiku, uzzini HLSCOPE tokena reāllaika cenu!

HLSCOPE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HLSCOPE? Mūsu HLSCOPE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.