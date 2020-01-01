HALO Network (HO) tokenomika
HALO NETWORK provides one stop integration of DeFi application level with decentralized, energy efficient and low-cost transaction structure with traditional financial instruments.
HALO is dedicated in creating a highly efficient and modular DEFI base layer as below: • On the basis of large-scale DEFI application scenario, the HPOS block generation rate is faster than the Ethernet time, about 5 seconds or less, and it can handle more than 1000 transactions per second with multi-node cluster. • HALO SWAP adopts innovative transaction management with bimodal liquidity: -Optimized AMM liquidity management with constant product market making x*y=k; -Implement HMM trading model to improve price acquisition accuracy and capital efficiency. • Proposed a lower cost and more efficient cross-chain intermediate solution based on the EVM smart contract engine. • Constructed with decentralized oracle machine, providing the most extensive oracle machine data source support, supporting on-chain aggregation and off-chain price aggregation, providing extensive quotation model, including quartile price, average price, and optimal price, TWAP, and credit price.
Lasi svarīgākos HALO Network (HO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
HALO Network (HO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
HALO Network (HO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HO tokenomiku, uzzini HO tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.