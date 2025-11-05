BiržaDEX+
Reāllaika HAiO cena šodien ir 0.01579476 USD. Seko līdzi reāllaika HAIO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HAIO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HAIO

HAIO Cenas informācija

Kas ir HAIO

HAIO Oficiālā tīmekļa vietne

HAIO Tokenomika

HAIO Cenas prognoze

HAiO Cena (HAIO)

Nav sarakstā

1 HAIO uz USD reāllaika cena:

$0.01579476
$0.01579476$0.01579476
-6.60%1D
USD
HAiO (HAIO) Tiešsaistes cenu diagramma
HAiO (HAIO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01511636
$ 0.01511636$ 0.01511636
24h zemākā
$ 0.01724565
$ 0.01724565$ 0.01724565
24h augstākā

$ 0.01511636
$ 0.01511636$ 0.01511636

$ 0.01724565
$ 0.01724565$ 0.01724565

$ 0.04475526
$ 0.04475526$ 0.04475526

$ 0.01511636
$ 0.01511636$ 0.01511636

+3.49%

-6.61%

-15.53%

-15.53%

HAiO (HAIO) reāllaika cena ir $0.01579476. Pēdējo 24 stundu laikā HAIO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01511636 līdz augstākajai $ 0.01724565, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HAIO visu laiku augstākā cena ir $ 0.04475526, savukārt zemākā - $ 0.01511636.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HAIO ir mainījies par +3.49% pēdējā stundā, par -6.61% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

HAiO (HAIO) tirgus informācija

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

--
----

$ 15.77M
$ 15.77M$ 15.77M

292.98M
292.98M 292.98M

999,987,375.9549963
999,987,375.9549963 999,987,375.9549963

Pašreizējais HAiO tirgus maksimums ir $ 4.62M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HAIO apjoms apgrozībā ir 292.98M ar kopējo apjomu 999987375.9549963. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.77M.

HAiO (HAIO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas HAiO uz USD bija $ -0.00111883256306368.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas HAiO uz USD bija $ -0.0047986091.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas HAiO uz USD bija $ -0.0064830192.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas HAiO uz USD bija $ -0.025619116711641213.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00111883256306368-6.61%
30 dienas$ -0.0047986091-30.38%
60 dienas$ -0.0064830192-41.04%
90 dienas$ -0.025619116711641213-61.86%

Kas ir HAiO (HAIO)?

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

HAiO (HAIO) resurss

Oficiālā interneta vietne

HAiO cenas prognoze (USD)

Kāda būs HAiO (HAIO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu HAiO (HAIO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa HAiO prognozes.

Apskati HAiO cenas prognozi!

HAIO uz vietējām valūtām

HAiO (HAIO) tokenomika

HAiO (HAIO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HAIO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par HAiO (HAIO)

Kāda ir HAiO (HAIO) vērtība šodien?
Reāllaika HAIO cena USD ir 0.01579476 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HAIO uz USD cena?
Pašreizējā HAIO uz USD cena ir $ 0.01579476. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir HAiO tirgus maksimums?
HAIO tirgus maksimums ir $ 4.62M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HAIO apjoms apgrozībā?
HAIO apjoms apgrozībā ir 292.98M USD.
Kāda bija HAIO vēsturiski augstākā cena?
HAIO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04475526 USD apmērā.
Kāda bija HAIO vēsturiski zemākā cena?
HAIO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01511636 USD.
Kāds ir HAIO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HAIO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HAIO šogad kāps augstāk?
HAIO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HAIO cenas prognozi dziļākai analīzei.
HAiO (HAIO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

