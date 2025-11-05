BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Haedal Staked WAL cena šodien ir 0.211232 USD. Seko līdzi reāllaika HAWAL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HAWAL cenas tendenci MEXC.Reāllaika Haedal Staked WAL cena šodien ir 0.211232 USD. Seko līdzi reāllaika HAWAL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HAWAL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HAWAL

HAWAL Cenas informācija

Kas ir HAWAL

HAWAL Oficiālā tīmekļa vietne

HAWAL Tokenomika

HAWAL Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Haedal Staked WAL logotips

Haedal Staked WAL Cena (HAWAL)

Nav sarakstā

1 HAWAL uz USD reāllaika cena:

$0.211232
$0.211232$0.211232
-1.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Haedal Staked WAL (HAWAL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:02:37 (UTC+8)

Haedal Staked WAL (HAWAL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.199398
$ 0.199398$ 0.199398
24h zemākā
$ 0.221736
$ 0.221736$ 0.221736
24h augstākā

$ 0.199398
$ 0.199398$ 0.199398

$ 0.221736
$ 0.221736$ 0.221736

$ 0.455937
$ 0.455937$ 0.455937

$ 0.129313
$ 0.129313$ 0.129313

-0.08%

-1.12%

-5.68%

-5.68%

Haedal Staked WAL (HAWAL) reāllaika cena ir $0.211232. Pēdējo 24 stundu laikā HAWAL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.199398 līdz augstākajai $ 0.221736, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HAWAL visu laiku augstākā cena ir $ 0.455937, savukārt zemākā - $ 0.129313.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HAWAL ir mainījies par -0.08% pēdējā stundā, par -1.12% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.68% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Haedal Staked WAL (HAWAL) tirgus informācija

$ 33.80K
$ 33.80K$ 33.80K

--
----

$ 33.80K
$ 33.80K$ 33.80K

160.00K
160.00K 160.00K

160,000.0
160,000.0 160,000.0

Pašreizējais Haedal Staked WAL tirgus maksimums ir $ 33.80K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HAWAL apjoms apgrozībā ir 160.00K ar kopējo apjomu 160000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 33.80K.

Haedal Staked WAL (HAWAL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Haedal Staked WAL uz USD bija $ -0.0023976304821344.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Haedal Staked WAL uz USD bija $ -0.1000226611.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Haedal Staked WAL uz USD bija $ -0.1080315435.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Haedal Staked WAL uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0023976304821344-1.12%
30 dienas$ -0.1000226611-47.35%
60 dienas$ -0.1080315435-51.14%
90 dienas$ 0--

Kas ir Haedal Staked WAL (HAWAL)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Haedal Staked WAL (HAWAL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Haedal Staked WAL cenas prognoze (USD)

Kāda būs Haedal Staked WAL (HAWAL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Haedal Staked WAL (HAWAL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Haedal Staked WAL prognozes.

Apskati Haedal Staked WAL cenas prognozi!

HAWAL uz vietējām valūtām

Haedal Staked WAL (HAWAL) tokenomika

Haedal Staked WAL (HAWAL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HAWAL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Haedal Staked WAL (HAWAL)

Kāda ir Haedal Staked WAL (HAWAL) vērtība šodien?
Reāllaika HAWAL cena USD ir 0.211232 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HAWAL uz USD cena?
Pašreizējā HAWAL uz USD cena ir $ 0.211232. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Haedal Staked WAL tirgus maksimums?
HAWAL tirgus maksimums ir $ 33.80K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HAWAL apjoms apgrozībā?
HAWAL apjoms apgrozībā ir 160.00K USD.
Kāda bija HAWAL vēsturiski augstākā cena?
HAWAL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.455937 USD apmērā.
Kāda bija HAWAL vēsturiski zemākā cena?
HAWAL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.129313 USD.
Kāds ir HAWAL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HAWAL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HAWAL šogad kāps augstāk?
HAWAL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HAWAL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:02:37 (UTC+8)

Haedal Staked WAL (HAWAL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,731.15
$101,731.15$101,731.15

-1.40%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,300.94
$3,300.94$3,300.94

-5.88%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.53
$155.53$155.53

-3.68%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2122
$2.2122$2.2122

-3.06%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,731.15
$101,731.15$101,731.15

-1.40%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,300.94
$3,300.94$3,300.94

-5.88%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.53
$155.53$155.53

-3.68%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2122
$2.2122$2.2122

-3.06%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16287
$0.16287$0.16287

-0.64%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.29511
$0.29511$0.29511

+1,823.79%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6195
$2.6195$2.6195

+1,646.33%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000155
$0.000000000155$0.000000000155

+80.23%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%