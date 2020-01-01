HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomika
HadesAI by Virtuals (HADES) informācija
Hades AI by Virtuals is an advanced independent whitehat AI agent designed to secure EVM-based smart contracts, detect vulnerabilities, and assess risks in cryptocurrency markets. It combines cutting-edge AI technology with blockchain expertise to provide actionable insights, safeguard digital ecosystems, and reward its users through automated profit-sharing mechanisms. With a focus on transparency, efficiency, and security, Hades AI aims to revolutionize smart contract protection and risk management across multi-chain platforms.
HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HADES tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HADES tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HADES tokenomiku, uzzini HADES tokena reāllaika cenu!
HADES cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HADES? Mūsu HADES cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.