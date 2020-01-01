Hachiko Sol (HACHI) tokenomika
Hachiko Sol (HACHI) informācija
Celebrating the world's most loyal dog in crypto
Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan
Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide.
The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.
Hachiko Sol (HACHI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Hachiko Sol (HACHI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Hachiko Sol (HACHI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Hachiko Sol (HACHI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HACHI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HACHI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HACHI tokenomiku, uzzini HACHI tokena reāllaika cenu!
HACHI cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HACHI? Mūsu HACHI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.