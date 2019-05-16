Hacash Diamond (HACD) tokenomika
Hacash Diamond (HACD) informācija
Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1.
Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs.
The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019.
Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined.
In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability.
In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.
Hacash Diamond (HACD) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Hacash Diamond (HACD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Hacash Diamond (HACD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Hacash Diamond (HACD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HACD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HACD tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HACD tokenomiku, uzzini HACD tokena reāllaika cenu!
HACD cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HACD? Mūsu HACD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
